Activistas piden dejar de usar Entel como medida de presión para que den amnistía a presos políticos

"Hay un silencio azul porque no es un silencio indiferente, no es como los silencios que no dice nada, este un silencio que dice mucho porque Manfred Reyes Villa ha sido un referente de la oposición por mucho tiempo y por eso lo ha elegido la gente y no para el pavimentado de calles para eso no se necesita un líder, es suficiente un contratista", cuestionó.