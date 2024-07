Actores políticos reaccionan al mensaje presidencial

Por su parte, Gabriel Espinoza, expresidente del Banco Central de Bolivia, comentó: "El presidente Arce retorna a la tónica de la negación respecto a la crisis multidimensional que vive Bolivia, pero eso no es lo más relevante del mensaje presidencial. Lo más relevante es que el mensaje ha girado en torno a un reclamo: aprueben créditos y, muy puntualmente, aprueben el de los 100 millones de dólares de libre disponibilidad".

El experto en economía, considera que, "para poner en contexto, 100 millones de dólares no cubren ni dos semanas de importaciones de combustibles. Si pensamos en la señal, este mensaje podría señalar una mayor debilidad que la que imaginábamos".

De su lado , Luciana Campero, diputada por Comunidad Ciudadana, expuso que, "en febrero de 2021, Luis Arce aprobó una Ley para devolver un préstamo de $us 327,7 millones del FMI, que se utilizaría para enfrentar la pandemia de covid-19. Presumido como economista y comunista, no solo reembolsó el monto principal, sino que también pagó 24 millones en intereses".

Pero el post no concluye ahí, continúa indicando: "Ahora, Arce está suplicando la aprobación de un crédito de 15 mil millones de yenes( un tercio del crédito rechazado), equivalentes a 100 millones de dólares, para una crisis que ya está manejada. No voy a apoyar este nuevo crédito ni una cadena de créditos que no resolverán la crisis actual. Es hora de buscar soluciones más efectivas".