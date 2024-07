Acuerdan suspender las primarias; Evo pone condiciones y amenaza

Los líderes de 12 partidos políticos y alianzas, autoridades de tres órganos del Estado: Electoral, Legislativo y Ejecutivo, además de dirigentes de organizaciones sociales acordaron que por ley se deje suspenso este año las elecciones primarias para priorizar las judiciales. No obstante, el líder del MAS, Evo Morales, rechazó el acuerdo e impuso dos condiciones. Sin ellas, dijo, defenderá “las primarias cerradas en las calles y caminos” (bloqueos).

Como estaba previsto, ayer se realizó el “Encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia” a convocatoria del TSE. El evento político se desarrolló en el edificio del Órgano Electoral en la zona de Sopocachi de La Paz y estuvo rodeado por grupos de los dos bandos del MAS: arcistas y evistas quienes protagonizaron un enfrentamiento campal que la Policía no pudo evitar.

El líder de los radicales del MAS que entró al TSE en medio de un tumulto de seguidores, no está de acuerdo con que se supriman este año las elecciones primarias. “Nuestra propuesta es primarias cerradas (…) Para mí, sin primarias, no hay democracia en los partidos”, dijo Morales más tarde en conferencia de prensa.

No obstante, como vio que todos aceptaban suprimir las primarias, Morales condicionó el apoyo a cambio de que el TSE valide y legalice el congreso de Lauca Ñ donde lo ratifican como presidente del MAS, o que el TSE suspenda los plazos para que los partidos políticos renueven sus directivas. En las dos figuras, Morales seguiría en el cargo de presidente del MAS.

Morales contó el momento del rechazo y su salida del encuentro: “Compañeros yo me levanté entonces para viabilizar que no haya primarias cerradas, pero que tampoco haya plazos para renovar directivas (…) Si quieren plazos, (no hay) ningún problema, que pongan plazos para renovar directivas pero si hay ese plazo que entonces haya primarias, y vamos a definir quién va a ser nuestro candidato del MAS IPSP, o finalmente, tienen la obligación de reconocer el congreso de Lauca Ñ”, dijo.