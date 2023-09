Acuerdo de Goni con víctimas de 2003 no afectará su proceso penal, afirma un dirigente del MNR

“Ese acuerdo no sería tomado en cuenta porque en Bolivia, en materia penal no se llega a acuerdos transaccionales, cuando los juicios son delitos de orden público, no son transables, entonces, no podría tener efectos sobre ese proceso por la jurisprudencia boliviana. La parte afectada puede desistir, pero eso no significa que el Estado, la fiscalía, no prosiga con el juicio”, explicó el dirigente movimientista.