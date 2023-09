Acuerdo político en la Asamblea define tratar ley judicial y ley de interpelaciones en una sola sesión

Sin embargo, el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, deslindó responsabilidades en el pleno, pues dijo que él y sus homólogos de los otros partidos acordaron este mecanismo, pero no tienen seguridad sobre todas las bancadas.

El MAS está dividido entre 'arcistas' y 'evistas'; Creemos tiene tres bloques; lo propio sucede con CC, que también enfrenta divisiones internas. Los bloques disidentes no están de acuerdo con aprobar la ley corta y menos una ley de interpelaciones.



“Nosotros como jefes de bancada hemos hecho los acuerdos para llevar adelante de una vez el proyecto de ley, pero no sé más allá, esperamos como Cámara de Diputados (que los disidentes) no obstaculicen, eso nosotros ya no podemos garantizar, como jefes bancadas sí tenemos un acuerdo para llevar adelante los proyectos de ley”, dijo Flores a los periodistas.