Acusación confirma que siete policías intentaron un volteo de drogas en Desaguadero

La investigación desmintió este reporte que fue refrendado por los policías que acompañaban a la capitana. Primero, no estaban de servicio, por tanto, no estaban en misión oficial; segundo, no eran de Inteligencia, pero todos estaban de civil; tardaron dos horas en dar el reporte y pedir ayuda; alteraron la escena del crimen para respaldar sus testimonios. Finalmente, la revisión de los teléfonos celulares de los cinco aportó las pruebas suficientes para acusarlos.