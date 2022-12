Acusado de ‘terrorismo’, Camacho fue llevado a La Paz tras violento operativo

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que “ grupos pagados habían provocado vandalismo”. El vicepresidente de la institución, Fernando Larach, indicó que habían “infiltrados” y protestó por la falta de protección de la Policía. “Es muy raro que no hayan uniformados en la Fiscalía”, dijo y reconoció que, en otros sectores, hubo una protesta legítima por la aprehensión de la autoridad. La tensión se apoderó de la noche y las calles de la ciudad se vaciaron.

Martín Camacho, abogado del líder cruceño, fue el primero en reaccionar. A eso de las 14:15 denunció una “intervención irregular de la Policía” y la acusó de perpetrar “un secuestro” contra la autoridad, porque no había una citación previa. Afirmó que fue trasladado a Viru Viru porque así le informaron las personas que estaban junto al gobernador en el momento de su violenta captura, justo frente a su domicilio.

El abogado defensor de la autoridad departamental afirmó que no se tenía conocimiento de esta determinación en octubre y recordó que Mejillones estuvo en Santa Cruz, a mediados de julio, para tomar la declaración de su cliente “y en cumplimiento de un recurso que fue aceptado”.

Pero, ese actuado se suspendió tras denuncias de “supuestas amenazas que la Fiscalía no llegó a explicar”, apuntó Martín Camacho. En La Paz, la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien presentó la denuncia contra el Gobernador cruceño, destacó el operativo y pidió “que sea condenado a 30 años de cárcel ”, la pena máxima en Bolivia, por los fallecidos en las masacres de Sacaba y Senkata que se produjeron en noviembre de 2019.

Cerca de las 18:00, la Fiscalía General del Estado, también en un comunicado, confirmó su participación en el operativo. “ No se trata de un secuestro o persecución política , por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

“Esta es una respuesta del Gobierno; no contra Camacho, sino contra toda una región que ha cuestionado democráticamente todas las políticas del Gobierno central; es una respuesta violenta contra el pueblo cruceño que ha elegido a una autoridad y que ha tenido la osadía de exigir libertad. No ha habido una aprehensión; fue un secuestro porque no se dio una citación previa”, afirmó anoche el secretario asesor de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez.