Acusado de violación escapa de la carceleta del Ministerio Público en Oruro

Wilber Sejas Sejas, de 39 años acusado de violar a sus dos hijas menores de edad , logró forzar uno de los barrotes y escapar de la carceleta del Ministerio Público en Oruro. En el momento de la fuga, no había resguardo policial presente en la celda. Se está investigando por qué Sejas no estaba esposado. El hecho ocurrió el sábado por la noche. El Comando Departamental y la Policía Boliviana han sido alertados para iniciar la búsqueda del acusado.

Sejas estaba detenido en la carceleta de la Fiscalía de Oruro desde las 17:00 del sábado. Y en menos de tres horas, entre las 19:00 y 19:30 del mismo día, logró forzar uno de los barrotes de la carceleta para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Sejas está acusado por el delito de violación agravada a un menor de edad. Debía ser remitido a las dependencias judiciales para su detención y posterior traslado al penal de San Pedro.



En el momento de la fuga, el agente policial asignado a brindar seguridad de dicho ambiente no se encontraba en el lugar.



El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, dijo que están revisando las cámaras de seguridad para determinar cómo fue posible que el acusado escapara. "No entendemos por qué el detenido no estaba esposado dentro de la celda. Estas circunstancias serán descritas por las cámaras de seguridad y también mediante testimonios del propio guardia y otras personas presentes en ese momento en el Ministerio Público", dijo Morales.



Tras la fuga del detenido, se inició un proceso penal contra el funcionario policial encargado. Tanto la Policía departamental como nacional han sido notificadas y Migraciones fue alertada para llevar a cabo operativos de recaptura.



Según Morales, debido a la fuga del acusado, se abrió otro proceso en su contra por evasión.



El fiscal también dijo que están preocupados por la seguridad de la víctima y su familia. "Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad", explico el fiscal.



Un informe extraoficial al que EL DEBER tuvo acceso, da cuenta que Wilber Sejas Sejas era funcionario policial y que habría sido dado de baja años atrás, tras ser investigado por delitos de estafa, robo, abuso sexual y violación.