Acusan a cuñado de Luis Arce de poner trabas a la recontratación de neuróloga en CNS

El neurocirujano Omar Vargas, cuñado del presidente Luis Arce, pone trabas para impedir la recontratación de la neuróloga Paola Castellanos en la Caja Nacional de Salud (CNS), de la ciudad de Tarija, según denuncias.



La representante de las personas con cáncer, Giovanna Hoyos, denunció que Vargas obstaculiza la reincorporación laboral de Castellanos desde hace meses, a pesar del apoyo de ellas y de otras instituciones.

"Es la verdad. Tenemos pacientes que aparte de sufrir cáncer necesitan de una atención en neurología y no hay neurólogo clínico. Está la doctora Castellanos, pero no entendemos por qué no se la recontrata", expresó.

A esta denuncia se sumó Cristina Bazán, al decir que Vargas, por ser cuñado del presidente Luis Arce, hace lo que le da gana al interior de la Caja Nacional de Salud.

Según Bazán, junto al jefe de Cirugía, Renán Antelo, toman decisiones sin tener el poder administrativo ni profesional en esa entidad.

La Central Obrera Departamental (COD) de Tarija y otras organizaciones, a través de Resoluciones, se pronunciaron a favor de la recontratación de la neuróloga Paola Castellanos por su excelente desempeño en el hospital de la CNS.

"Pese a las excelentes calificaciones de mis superiores, no permite la cabida a jóvenes profesionales y tuvo problemas con otros hasta que renunciaron teniendo ítems de trabajo", lamentó Castellanos.

La neuróloga egresada en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Sucre y especializada en el Hospital de Clínicas "José de San Martín" y otros sanitarios de Buenos Aires (Argentina) concluyó su contrato laboral en noviembre de 2021 en la Caja Nacional de Salud.