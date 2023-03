Acusan a Del Castillo de crisis carcelaria y proteger narcos; el oficialismo lo niega

Las acusaciones contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se multiplican. Lo sindican de provocar y no frenar la crisis carcelaria por la muerte de ocho reos en dos meses, así como también de proteger al narcotráfico. Desde el oficialismo, los seguidores del presidente Luis Arce descartan que existan problemas en los centros penitenciarios y exigen a los legisladores del MAS que apoyan a Evo Morales y a los opositores que si tienen pruebas de que existe cobertura a la delincuencia, que denuncien los casos en la Fiscalía.

El domingo, horas antes del asesinato a balazos de un reo en Cobija y de la muerte de otro el lunes en el penal paceño de San Pedro, Del Castillo había declarado que no se podía hablar de una crisis carcelaria y descartó la destitución del director de régimen penitenciario.

El diputado Gualberto Arispe, del MAS, señaló que si lo que se ha visto en las últimas semanas no es una crisis carcelaria, “entonces, cómo se puede llamar . Quienes administran las cárceles no lo van a aceptar, pero la respuesta salta a la vista, hay ocho fallecidos”.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, lamentó que las cárceles se hayan convertido no solo en lugares donde los delincuentes perfeccionan, su carácter delictivo, sino que son espacios donde no se respetan los DDHH”.