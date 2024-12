Adepcoca cambia de directiva y nuevos dirigentes encontraron un millonario desfalco

El escándalo no es solo se debe al dinero faltante, sino que, parte del dinero entregado contiene billetes falsos, que fueron denunciados en las mismas asambleas de socios, reuniones que fueron transmitidas por la emisora de los cocaleros, FM-Bolivia.

El 7 de octubre pasado, Lizzete Torrez y su directorio fue obligado a dimitir por una asamblea de cocaleros. Ese día el secretario de Hacienda, Roberto Villca dijo que ellos dejaban la institución con Bs 600 mil recaudados y no dejaban con Bs 90, como ocurrió cuando asumieron la directiva.

El miércoles 18 de diciembre la expresidenta no llegó a la asamblea y solo acudió el secretario de Hacienda, Roberto Vilca; este entregó la suma de Bs 270 mil . Según el relato, en la reunión, dijo que la expresidenta debía responder por los restantes Bs 330 mil.

En esa misma reunión afirmó que el directorio de entonces -encabezado por Torrez- prestó dinero al presidente de la subregional de Apolo, Wilder Quiqui, un monto de Bs 150 mil y que el préstamo no fue informado a Adepcoca porque se suponía que era momentáneo.

Sin embargo, según el dirigente, el deudor no respondió a los reclamos y terminó apagando su celular para no ser molestado. Su segundo al mando, Daniel Vaquiata, que estaba en ese encuentro, dijo desconocer el préstamo y que Quiqui no informó nada a sus dirigentes.