Adolescente fue quemado por sus compañeros tras discutir mientras bebían alcohol

Un adolescente de 15 años fue quemado por sus compañeros y permanece internado, pues presenta quemaduras de primer y segundo grado. Una parte del rostro y su mano izquierda fueron las más afectadas. Una discusión mientras ingerían alcohol provocó la disputa entre los jóvenes fruto de la cual rociaron alcohol y luego le prendieron fuego. Tras el incidente, hay cuatro personas arrestadas.

El reporte preliminar da cuenta, que, en la madrugada de este jueves, un grupo de cinco adolescentes, aprovechando la ausencia de la dueña de casa, ingerían bebidas alcohólicas al interior de un domicilio particular, ubicado en la zona Pumas Andinos de la capital orureña. Al calor de las copas, una discusión derivo que los invitados decidieran atacar a Junior, de 15 años, a quien le rociaron alcohol y luego le prendieron fuego.

Los cuatro arrestados serán procesados por los delitos de lesiones graves y leves, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Oruro, coronel Yerco Rejas.



La víctima fue internada en el pabellón de quemados del hospital General San Juan de Dios, tras sufrir quemaduras de primer y segundo grado en el ocho por ciento de su cuerpo, especialmente en el rostro y la mano. "El paciente está estable y en recuperación, después de cinco días podremos constatar la evolución de las lesiones y si tiene o no quemaduras de tercer grado", explicó el Jefe de la Unidad de Quemados del hospital General San Juan de Dios, cirujano plástico Adán Gutiérrez.



Junior conversó con EL DEBER y refirió que su mamá está en el campo, pastoreando ganado. Dijo que él aprovechó la oportunidad para invitar a sus compañeros a su domicilio y compartir bebidas alcohólicas, sin pensar que la tragedia le tocaría la puerta. "No sé qué me paso, no me acuerdo nada, solo que de repente empecé a quemarme, salí al patio para intentar apagarme, no sé quién me ha hecho esto, al ver mi cara y mi mano, ahora me arrepiento", dijo.



