Aduana afirma que revisión manual de equipajes se realiza por alerta de scanners

Escucha esta nota aquí

La revisión manual de equipajes de pasajeros en aeropuertos o en frontera se realiza porque los scanners que tienen alertan sobre el contenido de las maletas que rebasan los límites que establece la ley, señaló la Aduana Nacional a través de una nota de prensa.





“Este control aduanero se realiza considerando la información obtenida a través de los scanners aplicándose las medidas de bioseguridad. El decomiso de mercancías portadas por pasajeros internacionales procede cuando se trate de mercancía que no se sujeta al régimen de viajeros o aquellos que superan el límite de $us 1.000 establecido como franquicia”, señala el documento que mandó esa repartición estatal.





Los pasajeros que llegan al aeropuerto de Viru viru lanzaron la alarma y denunciaron un excesivo control de funcionarios de Aduana, lo que provoca una demora en la salida y entrada de pasajeros, con el consiguiente perjuicio.





La entidad recordó que existe normativa en la cual se permite el ingreso de mercadería sin el pago de tributos, siempre y cuando estos sean de uso de los pasajeros, esta lista contempla: na máquina fotográfica; una computadora portátil; una filmadora y accesorios; una grabadora, radiograbadora o radioreceptor; un teléfono celular; artículos para deportes; un instrumento musical portátil; o coches para niños, sillas de ruedas para inválidos y demás bienes de uso ortopédico personal.





Los pasajeros se quejaron de un excesivo celo de los funcionarios a la hora de la revisión de los equipajes. Pero la institución les recordó que existen normas y reglas sobre las cantidades que pueden introducir los pasajeros al país.





La Aduana recordó que cuando se decomisa una mercadería cuya importación no se encuentre prohibida el interesado puede nacionalizarlo aplicando el régimen de importación a consumo (para valores mayores a $us 2.000) o el despacho de importación de menor cuantía (para valores que se encuentren entre $us 1.001 a $us 2.000)





También alertó que las mercancías que no sean nacionalizadas por voluntad del viajero son dispuestas de acuerdo al ordenamiento legal vigente, procediendo a la subasta pública o su entrega al Ministerio de la Presidencia, como manda la Ley.