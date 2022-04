Aduana allanó tres viviendas por contrabando de ropa usada en Oruro

Escucha esta nota aquí

En un operativo interinstitucional, en dos de los tres domicilios allanados, se encontró aparente mercadería de contrabando que fue incautada por personal de la Aduana Nacional regional de Oruro. En la tercera vivienda, no se halló ninguna mercancía.

El operativo se desarrolló en horas de la mañana del pasado miércoles, cuando agentes de la Policía, Aduana y el Ministerio Público ejecutaron órdenes de allanamiento en tres domicilios ubicados en inmediaciones de las avenidas de Circunvalación y 6 de Agosto, al Noreste de la ciudad de Oruro.



“Hemos realizado el allanamiento correspondiente de tres inmuebles, en donde en dos de ellos se han encontrado presumiblemente mercadería de contrabando”, informó en contacto telefónico con EL DEBER, el fiscal asignado a causas de Aduana y Contrabando, Marcelo Melean.



La autoridad explicó que en el primer domicilio, la propietaria de la mercadería presento algunos documentos indicando que su mercadería era legal, sin embargo, tras una verificación de los mismos, los técnicos de la Aduana Nacional, establecieron que no pertenecían a la carga observada y procedieron con la incautación.



“En el segundo bien inmueble, se halló varios fardos de ropa usada, zapatillas deportivas y otros. En este caso, ante la ausencia de los propietarios del inmueble y los dueños de la mercadería, hemos decidido el secuestrar toda la mercancía”, detalló Melean.



En cuanto a la tercera vivienda, no se encontró ninguna mercadería de contrabando.



Cabe resaltar que este allanamiento ha sido solicitado por la Aduana Nacional y el Ministerio Público a procedido de una manera investigativa, también se ha puesto en conocimiento de la juez cautelar que ha dispuesto el allanamiento y se ha iniciado las investigaciones correspondientes.



Tras el operativo, no se dispuso la aprehensión de ninguna persona, la mercancía comisada fue entregada a la Aduana Nacional.



Se les ha explicado a los propietarios que tienen el derecho de reclamar todo lo que creen conveniente, porque si creen que su mercadería es legal entonces se van apersonar y demostrar que aquella mercadería es legal para fines de la devolución, aclaró el fiscal.

Lea también PAÍS Boleta censal tiene preguntas sobre Covid-19 y tecnología; no incluye consultas sobre identidad de género y aún evalúan abordar la religión Respecto al tema de identidad de género habrá una encuesta postcensal El registro será administrativo y estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia

​