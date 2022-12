Advierten que el presupuesto del Estado para 2023 es híper centralista

La división en el MAS ha permitido que por primera vez en muchos años que el Presupuesto General del Estado sea debatido en la Asamblea. Los opositores lo acusan de hipercentralista, el Gobierno lo desmiente y los ‘evistas’ exigen que se aumenten proyectos. Hoy se los reconsiderará en la Cámara Baja.

El abogado constitucionalista y diputado de Comunidad Ciudadana CC Carlos Alarcón cuestiona que esta ley consolida un modelo económico extractivista, prebendalista, híper estatista e híper centralista”.

Denunció que la Ley Financial tiene más artículos que el mismo presupuesto. “Norma el adelanto de ingresos por ventas futuras de YPFB. No es la forma porque esas ventas futuras denotan que la empresa va por mal camino. No podemos admitirlo como correcto. Se cuestionó el tema de los bonos, porque esa plata se comprará con el dinero de las AFP y esa deuda comprometerá la estabilidad del sistema de pensiones”, manifestó.

Se observó también los gastos de derroche, no hay austeridad, “se aumentan gastos corrientes para aumentar la burocracia, salarios de funcionarios públicos, nuevos puestos”, dijo el opositor.

Para Alarcón, el presupuesto refleja un modelo de economía que ya está desgastado. “Bolivia no supo generar un ingreso significativo, alternativo al gas, que se cae en picada porque hay menos producción y menos venta de las materias primas”.

Complementó que “esta norma definitivamente prioriza un gasto ineficiente del Estado. El tema de empresas públicas deficitarias, bajan los niveles de inversión pública productiva. No hay una señal clara de cambio de la matriz económica, se insiste con es extractivismo, no hay un modelo productivo de empuje a las exportaciones, para tratar de mejorar la situación económica del país en cuanto al empleo e ingreso mayor de divisas. Por ello, se vuelven a plantear lo bonos, con dinero de nuestras jubilaciones. Así, el país se va en picada y no vamos a apoyar que esto ocurra, así que votaremos en contra”, sentenció.

La diputada opositora Luis Nayar, también de CC, opinó que “es un presupuesto híper centralista. “Pretende endeudarnos a través de la emisión de $us 2.000 millones en bonos y, obviamente, eso sería embargar el presente y el futuro de nuestras generaciones, por supuesto que no podemos aprobarlo”, manifestó.

Además, manifestó a los medios que el tema del presupuesto está cerrado, “fue rechazado, según el reglamento de la Cámara de Diputados ya se venció el plazo para la reconsideración. Además de ello, la ciudadanía debe recordar que la Constitución, en su artículo 158 establece que en caso de no ser aprobado este presupuesto dentro de la Asamblea, el Presidente la puede promulgar a partir del vencimiento del plazo de 60 días antes del cierre del calendario anual. Si lo hace, será legal, pero absolutamente ilegítima”.

Nayar insistió que se hizo llegar las observaciones al Ministerio de Economía que se hicieron en la maratónica sesión que no aprobó el presupuesto, “lamentablemente no las tomó en cuenta ni respondió nuestras preguntas sobre YPFB y del IDH”.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseveró que los gobiernos subnacionales están amparados en la Ley de Autonomías. Apuntó que “es ilógico pensar que el 88% esté concentrado en la Plaza Murillo, y todo lo demás se sustente con 12 %. No tiene lógica. Significa que el Gobierno otorga los recursos a las entidades subnacionales como estipula esa norma, a través de la coparticipación, transferencias, apoyos presupuestarios, la inversión pública y subvención. De tantas maneras se apoya a las regiones, que no se puede decir que el Estado central capture estos recursos y no los redistribuya. Desde el 2 de enero ya deben funcionar las instituciones en cuanto a gastos, recaudaciones, tiene que haber un presupuesto”, advirtió.

“Estoy esperanzado en que no perseverarán en no aprobar la ley. Nos han expresado en líneas generales que con el Presupuesto General del Estado, no hay observaciones radicales ni políticas. Me niego a pensar de que hay un interés particular o un boicot en contra del presidente Luis Arce y que este martes se buscará el bien de las entidades subnacionales como municipios, gobernaciones y universidades, 588 instituciones que están esperando la norma”.

El diputado del MAS Héctor Arce, del ala ‘evista’, desmintió cualquier boicot en contra del presidente Luis Arce, y denunció capricho del mandamás de Diputados, Jerges Mercado.

“En ningún momento los colegas diputados han cuestionado el PGN ni el modelo económico. Lo que pedimos es que se abra un cuarto intermedio para aclarar con relación a los programas y proyectos que estaban incluidos en el documento. Lamentablemente pudo más la soberbia y el capricho del presidente de Mercado y del supuesto jefe de bancada, Andrés Flores, quienes persistieron con esto. Para mí, esos dos son los grandes perdedores, porque sabiendo que no se iba a aprobar lo sometieron a votación”.

Arce garantizó que no hay “ninguna posibilidad de parte de los diputados leales, consecuentes, de hacer un boicot a la gestión de nuestro presidente. Lo negamos, rechazamos de manera categórica esa aseveración de que buscaríamos acortar su mandato. Como parlamentarios cochabambinos nos preocupa el desarrollo de nuestro departamento”.

En ese ámbito, reclamó que para este año estaba presupuestado $us 111 millones para montar el complejo farmacéutico en Santiváñez. Ese proyecto ya no aparece en el presupuesto del 2023”.

Su colega Patricio Mendoza fustigó al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, “quien escondió, no permitió que veamos. La norma entró el 31 de octubre, y recién hace algunas semanas lo estamos tratando. Toda norma debe ser discutida”.

Se adscribió al reclamo de los diputados de Cochabamba. “Hay un compromiso de construir un hospital de cuarto nivel en Santa Cruz, y no se lo ha incluido, cuando es fundamental. Considero que debemos seguir debatiendo con calma. No satanicen, ni digan que intentamos desestabilizar al Gobierno. El observar que faltan algunos proyectos y hacerle conocer eso al ministro no es boicot”.

El exmandatario Evo Morales denunció que hay una megacoalición entre una parte del oficialismo y los opositores. “Hay un pacto con los golpistas Creemos y CC. Hubo un acuerdo por la Ley del Censo, hay otro por impunidad para (el expresidente Carlos) Mesa, (el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando) Camacho, (El expresidente) Jorge Quiroga, con el proceso por golpe de Estado. Todos ellos ya deberían estar en la cárcel, pero no lo están a cambio de gobernabilidad”.

El diputado Rolando Cuéllar, por su parte, anunció que el Bloque Oriente cercará mañana la Asamblea Legislativa como una forma de presión por la ley.

