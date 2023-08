Aevivienda admite que construyó 18.399 casas de su meta de 100.000

Como descargo, aseguró que los años 2021 y ocho meses del 2022 “se trabajó sin esta determinación; este aspecto no impidió que continuemos con todos los proyectos pendientes dejados por anteriores gestiones e iniciemos otros nuevos , en favor de la población más vulnerable, promoviendo la reactivación económica”.

Ante esto, Aevivienda respondió que “se realizó un intenso trabajo para modificar los distintos reglamentos y procedimientos para reducir los tiempos en la contratación. Sin embargo, se ha tropezado con que los proponentes que se presentan para la ejecució n de un proyecto en específico, no cumplen con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa (DCD) o incurren en errores insubsanables que llevan a que el proceso de contratación sea declarado desierto”.

Justifica también que en otros casos no se presentan proponentes porque la premisa de Aevivienda es realizar convocatorias para zonas rurales y dispersas, lo que quita interés en trabajar en los proyectos.

La denuncia expresa que el ministro Montaño y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo no toman ninguna acción “para cambiar las autoridades y el rumbo de la Aevivienda que no tiene resultados, todo esto a pesar de que existen los recursos para la ejecución de proyectos de vivienda social, pero su incompetencia y mala administración es socapada por autoridades superiores”.