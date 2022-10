Afines al MAS amenazan con cercar Santa Cruz y cortar el suministro de carburantes

Se declararon en emergencia y dieron un plazo de 48 horas para que se levante el paro cívico indefinido. Caso contrario, los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) amenazaron con cercar a Santa Cruz y dejar a la región sin provisión de hidrocarburos. No solo eso, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental también advirtió: “No queremos sangre, no queremos muertos”, al exhortar que el gobernador cruceño, Luis F. Camacho reflexione.

“Hemos tomado la determinación de que en caso de que no levanten su medida de presión en 48 horas, nosotros vamos a cercar Santa Cruz, con todas las regionales de nuestras 15 provincias, ya que han perjudicado a la gente más humilde”, manifestó el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas.

Mientras, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) y dirigente de los trabajadores petroleros del país, Rolando Borda, lanzó otra advertencia. El dirigente, en la misma reunión, amenazó con desabastecer de carburantes al departamento de Santa Cruz si los sectores movilizados no levantan las medidas de presión.

“Si la economía es saboteada por estos terroristas financieros, a la cabeza del gobernador (Luis Fernando Camacho), no va a seguir habiendo esa posibilidad de reconstrucción de la economía (...). En estas 48 horas, señor gobernador, reflexione. No queremos sangre, no queremos muertos”, declaró Borda.