Agenda anticrimen de Chile y Bolivia ahora descongela el diálogo sobre líos fronterizos

De la Fuente expresó que su país “desea seguir trabajando en ámbitos de convergencia, a través de la consolidación de un proceso de acercamiento sobre la base de un diálogo que vaya en beneficio concreto de los ciudadanos de ambos países”. De hecho, el Comité de Frontera e Integración es “es la máxima instancia de cooperación técnica entre ambos países”. El otro nivel de diálogo es el “Mecanismo de Consultas políticas”, que no se reúne desde 2010, cuando Bolivia anunció la demanda marítima ante la CIJ y aún no está ubicado en el radar.

El gobierno de Chile desplegó a la frontera con Bolivia a fuerzas militares para enfrentar los problemas migratorios, especialmente protagonizados por ciudadanos venezolanos que atraviesan la frontera, incluso caminando. “He mandatado reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”, detalló en marzo el presidente Boric, precisamente desde Colchane, en la misma frontera binacional.