Agenda del cabildo incluye ocho puntos y ninguno habla del paro

Poco después, el gobernador, Luis Fernando Camacho, en un contacto con EL DEBER, anunció que no sería parte de los oradores en el cabildo. “El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, me ha pedido expresamente no hacerlo ni estar en la testera, debido a una exigencia del Tribunal Electoral Departamental para que no se interprete que el cabildo es político”, puntualizó. Dijo que espera que se asuman medidas “contundentes” y que esperará “como un ciudadano más”, las resoluciones del cabildo.