Agendan proyectos de ley de tenencia de la tierra, pero no se habla del combo incendiario

Este jueves, debido a las emergencias por los incendios, la diputada por Creemos, María René Álvarez, solicitó dispensación de trámite para incluir en el orden del día de la sesión de este 12 de septiembre algo que no se tenía contemplado, la abrogación de la Ley 741 , de los PDM 20, que permite quemar 20 hectáreas por familia en cada comunidad.

En la última semana el tema fue retomado por activistas y legisladores; sin embargo, el pedido no encuentra eco. El miércoles, una protesta de ambientalistas fue reprimida por la Policía, a pesar de las cuatro millones de hectáreas devastadas por las llamas.

El análisis de esta abrogación no estaba incluido en la convocatoria del jueves 12 de septiembre, en la que figuraban, aparte de asuntos territoriales internos de Cochabamba, dos proyectos relacionados con la tenencia de la tierra.

Dijo que la parte del contrato que no ha sido expuesta es la que indica que una parte del financiamiento está destinada a hacer verificaciones de cumplimiento de la Función Económica Social (FES).

"¿Cuál es el fin de una verificación? La reversión, y en ese sentido nos preocupa mucho porque también menciona que entre los componentes con los cuales van a hacer esas verificaciones de cumplimiento, están incorporando aspectos con los cuales no se ha saneado. Es decir, que se sanean bajo una normativa, pero ya las verificaciones de FES han insertado componentes medioambientales con los cuales estamos seguros que el sector productor pequeño, mediano, empresarial e incluso el comunario, que pese a que ellos no le van a hacer esas verificaciones, pero son componentes con los cuales ellos no están familiarizados", apuntó.