Agentes del Ministerio de Gobierno protegen a Lidia Patty, exdiputada que promueve juicio contra Áñez

La exdiputada masista Lidia Patty, promotora del juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso del supuesto 'golpe de Estado', informó este jueves que recibe protección del Ministerio de Gobierno, cartera estatal que le asignó agentes que se encargan de su custodia.



“Es la seguridad que me ha extendido el Ministerio de Gobierno. Siempre andan conmigo”, declaró la exlegisladora, este jueves, en una entrevista que concedió a Radio Fides.

La exlegisladora fue agredida el miércoles por un grupo de mujeres que estaban cerca de la Fiscalía de distrito de La Paz. Comentó que las agresoras eran cocaleras y que ella optó por no responder a los insultos de los que fue objeto.

“Me han dicho que ya no haga política, que no haga más problemas. Pero podemos dialogar”, señaló la exlegisladora tras comentar que cuenta con la protección estatal desde marzo, cuando se produjo la detención de la exmandataria. “Esa vez me ha pasado lo mismo, me han molestado. Y de eso me han dado seguridad”, apostilló

Consultada sobre el costo que demanda la seguridad que recibe, Lidia Patty justificó la protección, precisamente, por los juicios que está promoviendo.

“Si yo trabajaría por interés personal, yo tendría que pagarme. Estoy trabajando por los intereses de nuestro país. Ellos me están dando (seguridad), porque estoy 'haciendo' el proceso por las muertes”, explicó.

Tras concluir su mandato en noviembre de 2020, Patty presentó una denuncia contra Áñez y sus exministros, además de los jefes militares de entonces por haber asumido el poder, supuestamente, de manera “irregular”. Patty amplió esta acusación al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y su padre por los sucesos de 2019.

También denunció a varios jefes militares por los fallecidos en Senkata y Sacaba, pero este tema fue planteado en el marco de un juicio de responsabilidades.

Voces a favor de Patty

La Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres emitió este jueves un pronunciamiento de respaldo a la exdiputada, después de que fuera víctima de agresiones verbales y físicas por parte de seguidores del dirigente de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) paralela, Armin Lluta, en puertas del Ministerio Público de La Paz en la víspera.



“Nosotras respaldamos a nuestra hermana Lidia Patty, repudiamos todo ese acto de discriminación, humillación que hacen aquellos que no quieren justicia. Nosotros vamos a estar acompañando a nuestra hermana, porque ella no está sola. Ella pide que haya justicia”, señaló Flora Aguilar, ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa.



Aguilar dijo que las organizaciones sociales no solo repudian las acciones acontecidas en contra de Patty, sino también exigen celeridad en las investigaciones por el caso del supuesto 'golpe de Estado'.



