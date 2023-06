Agreden a Carlos Mesa en el aeropuerto de Tarija; CC denuncia a grupos del MAS

“Los más do 20 asaltantes, identificados con el Movimiento Al Socialismo, conocían exactamente la hora de viaje del ex presidente y se organizaron para ejecutar su cobarde agresión a vista y paciencia de miembros de la Policía Boliviana que no intervinieron para impedirla y proteger la integridad del Presidente de la alianza”, señala un comunicado que publicó esta fuerza política.