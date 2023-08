Agro sufre daños por $us 110 millones debido a los bloqueos

El cierre de vías, que por 11 días afectó a Santa Cruz, pasó factura al sector productivo al generarle daños por $us 110 millones.



En este contexto, la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) y los productores avícolas del departamento están en emergencia debido a que el cierre de vías provoca un encarecimiento en los costos de producción, trabas para la comercialización de su respectiva producción y encarecimiento de estos alimentos debido a que no pueden llegar a diferentes regiones del mercado interno.



Fedeple, a través de un comunicado, exigió a las autoridades nacionales garantizar el libre tránsito y rechazar la cultura del bloqueo.



La institución detalló que más de 432 los productores lecheros fueron afectados por la medida de presión que perjudica a las asociaciones de Yapacaní, Ichilo, San Isidro, Sara y Portachuelo.



La medida de presión, según los productores, ha roto la logística del transporte diario de leche desde los predios hasta la industria PIL Andina, localizada en Warnes.



Presión



Durante 11 días, campesinos y diferentes sectores sociales de Buena Vista mantuvieron bloqueada la ruta que une al departamento de Santa Cruz con Cochabamba y, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), esta medida generó una pérdida económica de $us 110 millones.



“Tanto el sector productivo y el gobierno consideran de igual manera una afectación de más de 10 millones de dólares por día. Ya vamos 11 días, estamos hablando de más de $us 110 millones”, afirmó esta mañana María Peña, gerente técnica del IBCE.



Santa Cruz es el principal productor agropecuario que abastece al país y genera ingresos importantes en exportaciones, pero los bloqueos están provocando que las industrias registren pérdidas, lo que podría derivar en un posible aumento de precios, alertó el IBCE.



“Que no nos asombre el incremento de precios de la canasta familiar con estos bloqueos. A eso también hay que mencionar que los insumos que vienen en esos camiones varados, aquellas maquinarias que necesitamos, bienes de capital, etcétera, (…) también va a encarecer los productos. Entonces, todo esto es un efecto que lastimosamente nos va a llegar a cada uno de nosotros”, dijo Peña.



La especialista afirmó que esta situación afecta la imagen del país porque, a nivel de exportaciones, los demás países verán que la industria boliviana puede no cumplir con la premisa de “entrega justo a tiempo”.



Santa Cruz alimenta al 75% de todo el país. Según expertos, su industria podría ayudar a que el crecimiento económico de Bolivia llegue al 7%, pero, a criterio de Peña, los más de 100 bloqueos que se registraron a lo largo del año hacen que se registre un crecimiento lento.



Sobre el tema, ante el anuncio de un bloqueo nacional indefinido de caminos a partir del próximo 4 de septiembre por parte de la dirigencia “evista” de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb)



La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que “por día, a escala nacional, se pierde $us 115 millones y que a pasar de los buenos indicadores económicos que tiene el país la medida afectará a la población”.