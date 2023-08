Aguas del lago Titicaca descienden a niveles históricos por cambio climático

El pescador Edwin Katari, de 43 años, cuenta apesadumbrado que la baja del nivel del agua hace que los peces no puedan desovar en las orillas, que ahora están "secas". "¿Entonces dónde van a desovar los peces?", se pregunta.

El lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú, tiene una extensión de 8.300 kilómetros cuadrados y es el tercero más grande en Sudamérica después del venezolano Maracaibo y la brasileña laguna de los Patos. Aún no se ha hecho una medición satelital para saber a cuánto se ha reducido.

Los "aportes" de las precipitaciones y de los ríos peruanos que desembocan en el lago "no llegaron a ser los suficientes para generar los ascensos normales en épocas de lluvia", resumió la experta.

El Niño es un evento climático natural, generalmente asociado a un aumento de las temperaturas, sequía en ciertas partes el mundo, y fuertes lluvias en otras; La Niña en tanto, provoca efectos contrarios y, en particular, un descenso de las temperaturas.

Sin lluvias, no se podrá vivir

En los poblados sobre el Titicaca hay desesperanza y preocupación de que el agua no vuelva a sus niveles normales en el lago navegable más alto del mundo.

"Si no hay agua, si no hay lluvia, no vamos a poder vivir", lamenta Pedro de la Cruz.