Aguilera abre conciliación por Piso Firme y cierra comunicación con la ALD

La autoridad cumplirá ese viaje en medio de tensiones con la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). Ayer, Aguilera no se presentó allí para brindar un informe sobre estas gestiones.

Roca recordó que este proceso tiene un tiempo aproximado de 12 meses, pero puede ser ampliado de acuerdo con el trabajo de campo y acciones in situ con las unidades técnicas de límites de cada uno de los departamentos.

Aguilera había sido convocado para informar a la ALD sobre las acciones que desarrolla el Ejecutivo sobre Piso Firme. No asistió y envió una carta en la que asegura que el legislativo no puede convocarlo para informes puntuales, sino que solo puede hacerlo con secretarios. En la misma línea, Roca, quien también fue convocado un día antes a la Asamblea y no asistió, señaló que ya se había informado a la Asamblea sobre las acciones que se están llevando a cabo en relación a Piso Firme