Aguilera dice que “no maneja el tema de drogas” y desconoce las actividades que ejecuta la Felcn

Jhonny Aguilera, comandante general de la Policía Boliviana, afirmó este lunes que “no maneja el tema de drogas” y que “desconoce” las actividades que realiza la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el país.

En medio del escándalo por los presuntos vínculos de esa actividad ilícita con exjefes de la institución del orden, su titular enfatizó que esa entidad depende totalmente de su director, aunque anticipó que pedirá cierta información.

“Por lo menos yo no manejo (el tema de) las drogas, no conozco cuál será la estrategia que tiene la Felcn, es una entidad que depende de su director general, recabaré un parte, porque él es policía, para saber las actividades que se han ejecutado”, dijo el titular en conferencia de prensa.

Omar Rojas Echeverría, exmayor de Policía, fue detenido en Colombia, en medio de una investigación de la DEA, mientras que en el país fue aprehendido Maximiliano Dávila, exdirector de la Felcc y la Felcn durante la gestión de Evo Morales.

“En marzo del pasado año, cuando se aprehende a Rojas, se abrió un caso, hoy voy a convocarlo (al inspector) para saber cuál ha sido el desenlace, entenderán que, no teniendo una dependencia directa del Comando General de la Policía, mi intromisión en esa entidad es casi nula”, acotó.

Dávila es investigado por presunta legitimación de ganancias ilícitas y fue capturado cuando pretendía abandonar el país, con dirección a Argentina. La Fiscalía pide su detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro.

“Yo no conozco las actividades que realizan al interior de la Felcn, no conozco si existe o no investigación, pues claro, las características de sus operaciones y sus actividades están vinculadas con la clandestinidad y el secreto, sería poco profesional que ampliaran sobre qué actividades están desarrollando”, insistió Aguilera.