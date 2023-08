“Aguilera planeaba asumir el cargo y así consolidar el objetivo del golpe masista”

Algunos funcionarios de Gobierno se refirieron de forma despectiva a su estado de salud. ¿Qué opina?

Es la forma de actuar del masismo. Tratan de desviar la atención de los temas importantes y recurren al insulto. Lo que estamos viviendo nunca se vio en 40 años de democracia, hay más de 200 ciudadanos presos y más de 1.000 perseguidos y exiliados por razones políticas. Esto ya no es un gobierno que se maneja dentro del respeto a la democracia. Y por supuesto una manera de justificar sus atropellos es adjetivar y denigrar a los presos políticos. Es un método que el gobierno masista y sus funcionarios han copiado de Cuba y Venezuela.

¿A qué se debe su evidente pérdida de peso?

El pueblo boliviano me conoce. Cuando ocurrió el fraude de Evo Morales asumí el compromiso de luchar por la democracia junto a una enorme mayoría de bolivianos. Y ese compromiso lo mantengo, fortaleza física y moral para honrar ese compromiso siempre tendré. Sin embargo, hay algunos temas de salud que llevo y que necesitan tratarse adecuadamente. Nunca pediré ni un favor ni clemencia a quienes violan los derechos de los bolivianos y pisotean la democracia. Soy un preso político y desde esa condición exijo que se respeten mis derechos y se me otorgue la atención médica adecuada. Cuando eso ocurra, comunicaremos a la prensa y a los bolivianos el resultado de esos estudios.

¿Ud. ha solicitado revisión por parte de una junta médica?

Sí, ese es un derecho que tengo como preso político, el derecho a una junta y a que se lleven a cabo las recomendaciones de la junta. Espero que el Gobierno no siga negándome ese derecho.

¿Ha pensado en solicitar licencia para que el vicegobernador asuma como gobernador?

No, de ninguna manera. Con mi secuestro y detención el gobierno masista planificó la toma de Santa Cruz, una toma que implicaba dar un golpe a la Gobernación y poner en mi lugar a un gobernador títere o funcional al MAS. Ya lo hizo el MAS en Pando en 2008, cuando secuestró al gobernador Leopoldo Fernández y colocó en su lugar a un gobernador títere. Eso mismo pensaban hacer en Santa Cruz. El objetivo del gobierno era someter Santa Cruz a los intereses políticos del MAS. Como es obvio, mi responsabilidad es no ceder. No facilitar que se consume ese golpe contra el voto y contra la voluntad de los cruceños. A las dictaduras nunca se les facilita las cosas, hay que ponerles el pecho y obligarlas a que muestren su rostro. Cuando los cruceños me dieron su voto para ser el gobernador me estaban encargando la representación política de nuestro departamento, me estaban encargando sostener Santa Cruz como la esperanza y el camino para la democracia boliviana. Ese es mi deber y esa es mi misión. Y por eso voy a cumplirla, aún con más ánimo y fortaleza, desde una cárcel.

Si Camacho cede, ¿pierde la Gobernación?

Tengo la idea muy clara en este punto. Esta discusión sobre ejercer o no ejercer el puesto de gobernador no es un tema ligero. Esto es un tema sobre Santa Cruz, sobre la democracia y sobre el país. Si cedo en este tema y permito un gobernador títere, estaré haciendo un daño enorme a Santa Cruz, a la democracia y a Bolivia. Tengo la obligación de sostener la Gobernación como modo de impulsar la Bolivia y la Santa Cruz de la libertad que nos merecemos.

Pero, además, la Constitución y las leyes me facultan para ejercer desde mi detención preventiva el ejercicio del puesto para el cual me eligieron los cruceños.

¿Confía plenamente en el vicegobernador Mario Aguilera?

No, en absoluto. Porque los hechos hablan por sí solos. A los tres días de mi secuestro violento, el vicegobernador envió una comunicación a la Asamblea Departamental pidiendo explicaciones sobre los alcances de la ausencia temporal. Es decir, cuando todavía no se conocía bien mi situación jurídica, él ya planeaba asumir el cargo y así consolidar el objetivo del golpe masista, sacando del cargo al gobernador elegido por el voto. A un mes de mi secuestro, en una entrevista que dio a EL DEBER, el vicegobernador manifestó su posición afirmando que correspondía la suplencia gubernamental, discurso idéntico al de los asambleístas departamentales masistas que buscaban tomar la Gobernación de Santa Cruz. De ahí en adelante, hemos visto cómo el MAS ha sido insistente en pedir que asuma el cargo el vicegobernador. Estamos ante una estrategia del MAS que utiliza al vicegobernador para tomar la Gobernación y así neutralizar Santa Cruz como fuerza democrática y opositora. Sinceramente, creo que todo cruceño que sea fiel a sus principios y sea un cruceño de honor no puede prestarse a ese juego que es contrario a Santa Cruz y a la Bolivia de la libertad. Nuestro departamento tiene una memoria muy fuerte para recordar a los oportunistas que le dan la espalda a las luchas del pueblo. La responsabilidad de todo funcionario de la Gobernación es cumplir el mandato que nos dio el pueblo con su voto y veo que el vicegobernador no está en esa misma causa.

¿Por qué lo eligió como compañero de fórmula?

Porque en ese momento no tenía ese comportamiento. Repito, el mandato del voto es sagrado y mientras nos asista la ley no debemos facilitar el camino para que el masismo imponga su voluntad en la Gobernación de Santa Cruz.

Se menciona una alianza no escrita entre Creemos y el MAS. ¿Lo ratifica o lo descarta?

Es una mentira absurda que nunca he escuchado. He sido secuestrado violentamente por el MAS, soy un preso político del MAS al que se le niega el derecho básico a la salud. Estoy aquí porque nunca aceptaré los métodos violentos y fraudulentos del MAS, el sólo preguntar si hay una alianza con el masismo es un despropósito. A cualquier persona con dignidad y sentido común le pregunto: ¿haría usted una alianza con quién te tiene secuestrado y prácticamente le tortura negándote la atención médica? Por mis principios y mis valores es imposible que haga una alianza con un partido que durante más de 15 años ha perseguido, secuestrado y encarcelado a cruceños por razones cívicas, sociales y políticas. No hay coincidencia alguna entre la dictadura del MAS y la lucha por la democracia que dio nacimiento a Creemos.

Lea también PAÍS Familiares de Camacho y Creemos denuncian "tortura blanda" y "montaje" acerca de la salud del gobernador cruceño Régimen Penitenciario conformó una junta médica para evaluar al gobernador cruceño, pero no consultó ni al paciente, su defensa ni a su familia

​