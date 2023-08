Ahora el MAS dice que las organizaciones del Pacto de Unidad no tienen representación

“La instancia autorizada para convocar un congreso nacional es la dirección nacional del MAS, quienes estamos registrados ante el Tribunal Supremo Electoral, son nuestros dirigentes sindicales, no hay otra instancia. Las organizaciones sociales (Pacto de Unidad) no son legalmente reconocidas ni por la ley 1096, ni por nuestro estatuto”, dijo el vicepresidente del MAS, Gerardo García en conferencia de prensa.