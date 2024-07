Ahora los diputados dicen que no quieren nuevos celulares y senadores aseguran que no reciben esos equipos

La dotación de nuevos equipos celulares para todos los diputados titulares y suplentes, generó una ola de críticas contra los legisladores. En su defensa los parlamentarios manifestaron que no necesitan que les doten de nuevos equipos para hacer su trabajo, más cuando ellos mismos hablan de austeridad.



En tanto, los senadores aseguraron que no gozan de esos beneficios y que el último equipo de telefonía que les dieron fue hace dos años.

Pero entre los mismos diputados existen posturas encontradas, mientras desde el oficialismo minimizan el hecho asegurando que es una acción recurrente en todas las instituciones del Estado, desde la oposición señalan que el tema es más estructural y que no solo se trata de si los asambleístas estrenan o no nuevos celulares.

El diputado opositor, Marcelo Pedrazas señaló que el hecho apenas es una muestra de un problema estructural en la Asamblea Legislativa.

Citó por ejemplo, otros puntos al interior del Legislativo que representan grandes gastos como los diputados supraestatales, los suplentes y hasta los sueldos de funcionarios que ocupan altos cargos y que ganan casi lo mismo que un diputado: Bs 23.310.

“¿En qué puede beneficiar un celular en la labor legislativa de un parlamentario?, ¿es necesario?, yo no he venido a trabajar por un teléfono, que dispongan esos recursos como quieran. Pero sí creo que en la clase política y el Gobierno no hay una correcta comprensión de la situación y de la crisis que está viviendo el país y toma este tipo de medidas desatinadas”, afirmó Pedrazas a EL DEBER.

La dotación de nuevos celulares es por un convenio que firmó la Cámara Baja con la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el 5 de diciembre de 2023. Ese contrato establece la entrega de 261 celulares en modalidad de “comodato”, es decir, bajo la condición de que devuelvan los equipos. El contrato es por Bs 900.000.

El diputado Enrique Urquidi (CC) señaló que ésta es una disposición de la Oficialía Mayor y no una decisión consensuada más cuando existen otras prioridades para el gasto público. Ve esta entrega “como un gasto insulso y que no es algo imprescindible. En Comunidad Ciudadana muchos parlamentarios han optado por no recoger estos equipos”, dijo.

En el Senado

¿Y Entel firmó el mismo convenio con el Senado?, ¿ustedes los senadores también reciben nuevos celulares?, preguntó este medio a los legisladores de la Cámara Alta. Todos los consultados respondieron que no fueron beneficiados con nuevos equipos y que no conocen si la Oficialía Mayor suscribió algún convenio.

“En lo que concierne a senadores, en lo personal no conozco ningún tipo de convenio y ninguna dotación de equipos de comunicación. No creo que recibamos”, afirmó a EL DEBER el senador William Tórrez del MAS.

El legislador dijo desconocer incluso si reciben recargas de crédito de Entel a sus celulares.

Otra autoridad de la Cámara Alta que pidió reserva en sus datos afirmó a este medio que la última vez que recibieron equipos celulares fue en diciembre de 2022 y estos dos últimos años, nada.

Presupuesto desigual

El diputado Pedrazas señaló que entre los temas estructurales del manejo económico en el Legislativo es que existe una forma desequilibrada en la dotación de recursos.

“El presupuesto del Senado, es mayor al presupuesto de Diputados. Un senador siempre va a ser presidente de una comisión o secretario de un comité. En cualquiera de los casos su presupuesto siempre va a ser mayor que el de toda una brigada parlamentaria”, afirmó.

Puso como ejemplo, lo que pasa en la brigada de Chuquisaca. “En Sucre, la brigada parlamentaria debe recibir un presupuesto de unos Bs 22.000, en cambio un senador que es presidente de un comité recibe al mes entre Bs 30 a 35.000, en cambio uno de comisión recibe entre Bs 40.000 a 45.000, más un vehículo”.

- “NO ES REGALO DE NAVIDAD”

El presidente de Diputados, Israel Huaytari dijo que los celulares de Entel son entregados en “comodato” y al final de su gestión tienen que devolver. “No es un regalo de Navidad”.

- “NO LO MERECEN”

El exsenador Fidel Surco y dirigente intercultural del ala arcista, dijo que “por moral” no deberían recibir celulares, no se justifica porque no muestran resultados positivos en su trabajo.

- TABLETAS

En la gestión del diputado Jerges Mercado, los diputados tuvieron nuevas tabletas.