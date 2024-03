Ahora los evistas quieren anular la preselección de magistrados

La preselección de candidatos al Órgano Judicial chocó ayer con la propuesta evista de “volver a fojas cero” todo el proceso con el sorteo de integrantes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, encargadas de esta tarea. Para los opositores es la muestra más clara de la articulación del MAS y la inexistencia de la pugna interna que pregonan.



“La única forma de reencaminar este proceso es que se debe conformar otra comisión mixta al sorteo de todos los diputados, porque los diputados evistas desde el principio diseñaron cómo harían, como diputados todos son arcistas, entonces va a venir una lista negra, sucia, tramposa desde la comisión para que puedan hacernos aprobar por dos tercios”, propuso el diputado, Héctor Arce, uno de los legisladores radicales.



La preselección de los candidatos a magistrados está a cargo de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, cada uno conformado por 13 asambleístas titulares -10 diputados y tres senadores- esta semana se terminará con la revisión de las impugnaciones.



El diputado Arce fundó su propuesta en que ningún diputado del ala evista está en las dos comisiones y que todos aprobaron a los candidatos más cuestionados como Marvin Molina Casanova, que tenía nueve impugnaciones; Israel Campero Méndez, con 8 impugnaciones; Ricardo Torres Echalar, José Antonio Revilla Martínez o René Yván Espada Navia; todos postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional.



Arce no dijo nada sobre los presidentes de estas mismas comisiones, Roberto Padilla y Miguel Rejas, ambos evistas. El senador Santiago Ticona (CC) dijo que esa propuesta desnuda la real intención del MAS de no querer elecciones judiciales y que la supuesta pugna interna solo es una estrategia política de cara a sus propios adeptos.



El trabajo



En la comisión de Justicia Plural se trata la preselección de candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, esta última instancia es la encargada de procesar a los jueces que tienen denuncias. Actualmente está bajo la presidencia de Marvin Molina, que es el postulante más resistido con nueve impugnaciones.



Las figuras cuestionadas como postulantes al Consejo de la magistratura son: Zenón Hugo Bacarreza Morales, quien fuera magistrado del TCP en el periodo 2011-2017 y en ese tiempo aprobó la elección indefinida de Evo Morales. Este martes el exmagistrado había apelado su inhabilitación, pero no logró que su caso sea reconsiderado.



Otros candidatos que intentan llegar a consejeros de la magistratura son: el exvocal del TSE Ildefonso Mamani Romero; el actual vocal, Tahuichi Tahuichi Quispe; el abogado Franklin Marcelo Valdez Alarcón, quien patrocinó a la exdiputada Lidia Patty en el caso ‘golpe I’; además de la controvertida juez, Claudia Marcela Castro Dorado, quien archivó los casos que había en contra de Evo Morales y se declaró competente para juzgar a Jeanine Áñez; la exmandataria denunció que Castro es una de las mujeres de confianza del ministro de Justicia, Iván Lima.



Apelación



Pero la fase de impugnaciones no acabó, este miércoles concluye el plazo para que las comisiones respectivas traten las objeciones de los inhabilitados y también de personas que protesten contra los habilitados. El jueves se abre la fase de las apelaciones, según el artículo 14 de la Ley 1549.



La apelación es un recurso cruzado, los del TCP y TSJ atenderá la comisión de Justicia y en el otro lado estarán los otros candidatos.