AJ destruye más de 500 máquinas de juego decomisadas en locales clandestinos

“Hoy, la destrucción de estas máquinas significa el cierre del círculo de la ilegalidad. Esta lucha no es fácil. Hemos tenido problemas, pero hoy seguimos cerrando estos lugares y asumimos el compromiso de seguir luchando contra la ilegalidad y no bajar los brazos ante algo que se convierte en un flagelo para la seguridad de quienes participan en lugares no autorizados”, expresó Saravia.