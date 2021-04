Al mes de la aprehensión de Áñez, con una masiva concentración en La Paz piden su liberación

Escucha esta nota aquí

Un día como hoy, pero hace un mes, en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, fue aprehendida la expresidenta Jeanine Áñez. El Gobierno del MAS ejecutó una serie de aprehensiones en contra de exautoridades del Gobierno de transición exactamente siete días después de que los bolivianos acudieran a las urnas para elegir a alcaldes y gobernadores.

Este martes cientos de personas se congregaron en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz, para pedir que no solo la exmandataria sea liberada sino también las exautoridades que la acompañaron y que también se encuentran en prisión.





En la concentración, la hija de Jeanine, Carolina Ribera, leyó una carta que su madre escribió desde el interior de la cárcel, para denunciar que “fue detenida injustamente por luchar contra la democracia y la libertad”.

“Hace un mes que que estoy presa en manos de la dictadura, por un delito que no cometí y que nunca ocurrió. Un mes en que la dictadura ha demostrado ser muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus”, dice la carta que leyó Carolina.

“En este mes he aprendido algo y voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena. Esto no es sobre Jeanine Añez, esto es sobre la libertad y la democracia”, escribió también Jeanine. Su hija aseguró que permanecerán en la lucha, buscando la liberación no solo de la exmandataria.

Este martes, también hubo una manifestación en contra de la detención de la expresidenta Añez en las afueras del palacio de justicia. "No hubo golpe de Estado, fue fraude (…) Libertad para Jeanine y todos los presos políticos”, gritaban los protestantes.

Detención de Añez

La exmandataria fue aprehendida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) el pasado 13 de marzo, en el departamento del Beni. Un día después, la jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó detención preventiva de cuatro meses para la Jeanine Áñez en la cárcel de Obrajes, tras ser acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Junto a Añez, también fueron cautelados sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, quienes también recibieron la orden de reclusión preventiva, pero en el penal de San Pedro, luego de ser imputados por los mismos delitos.

La madrugada del sábado 20 de marzo, la expresidenta fue retirada de la cárcel de Obrajes, luego de que culminó su audiencia donde su defensa gestionó su internación en la Clínica del Sur, debido a una hipertensión que la aqueja desde hace varios días, lo cual fue negado por el juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos Guarachi.

"Me sacaron diciendo que iba a la Clínica del Sur", fueron las únicas palabras que logró compartir Áñez, al momento de ser ingresada a la cárcel de Miraflores, donde la trasladaron para resguardar su estado de salud, según informó en ese entonces el Ministro de Justicia, Iván Lima.

Añez continúa recluida en el penal de Miraflores y es la segunda vez que escribe una carta para dirigirse al pueblo boliviano, denunciando los supuestos abusos que viene sufriendo desde que fue detenida por la Justicia.





