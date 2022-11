Ala radical dice que Arce y Choquehuanca ya no son del MAS y crece la tensión

“Lo lamentable que tengo que denunciar hoy es que existen denuncias de diputados de Creemos que esto (el paro indefinido) se debe a una coordinación nefasta entre la cúpula de Creemos y una facción radicalizada del MAS. Si es cierta esta lamentable coordinación, no me queda más que lamentar esta situación . Invoco a que depongan estas actitudes”, dijo Mercado.

“Ellos (Arce y Choquehuanca) ya no nos representan porque no son del MAS. Hacemos un llamado a todos los masistas del país para defender al instrumento, porque no permitiremos que lo eliminen. No somos ‘evistas’, ‘choquehuanquistas’, ‘arcistas’, somos masistas, por lo tanto, el pueblo que sepa”, expresó Pardo, que pertenece a la bancada de Cochabamba.