Alanes y los 7 ‘mercados’ de hoja de coca en La Paz

Alanes intentó montar un mercado en la zona de Urujara. Tenía un galpón adquirido a un ciudadano chino en $us 800.000. Según el dirigente la compra se realizó con los aportes de los propios cocaleros de su sector.

Luego, el dirigente cambió de posición y decidió instalar el mercado en la zona de Villa El Carmen, donde ahora se concentran los conflictos. Ese centro de abasto, donde antes era un colegio particular -de nombre Andina-, ahora está con resguardo policial.

“Ahorita, digamos, hay dos Adepcoca, no se ponen de acuerdo a tener una solamente, nosotros no nos podemos meter en la cuestión orgánica y nosotros solo cumplimos lo que manda la Ley 906, donde dice se reconoce al mercado de Adepcoca, no es que sea el único, ahora los dos se hacen llamar Adepcoca. Momentáneamente a los dos les tenemos que dar la guía para evitar conflictos”, afirmó Gonzales.