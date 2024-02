Alanoca deslinda responsabilidad sobre Museo de Evo: "No lo construí (...) lo hice funcionar"

En medio de investigaciones sobre posibles irregularidades económicas en torno a este proyecto, Alanoca sostuvo que la edificación no ocurrió durante su gestión y afirmó desconocer el costo total de la construcción.

"Desconozco el costo del museo porque no estuve a cargo de su construcción. Este fue inaugurado justo cuando asumí el cargo, en enero de 2017. Mi labor se centró en ponerlo en funcionamiento", afirmó la ahora concejala de El Alto.



Este jueves, una comisión de diputados se encuentra realizando una visita al Museo de Orinoca, con el propósito de verificar el estado de sus instalaciones y determinar si se ocasionó algún perjuicio económico al Estado.



La exministra subrayó que ella no fue responsable de la construcción del museo. No obstante, manifestó su disposición para responder sobre el tema, si fuera necesario. "Lo haré con muchísimo gusto", añadió.