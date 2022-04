Alanoca reacciona, desmiente Eva Copa y la acusa de tapar una “mala gestión municipal”

Escucha esta nota aquí

Polémica. Wilma Alanoca, concejal en El Alto por el MAS, se fue en picada contra la alcaldesa de ese municipio, Eva Copa. Aseguró que la autoridad mintió sobre las condecoraciones en favor del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.



“La señora Eva Copa mintió al pueblo alteño. Mi persona votó a favor de las condecoraciones para el Presidente y Vicepresidente de nuestro país en la sesión del pasado 3 de marzo. Una controversia innecesaria que crea una cortina de humo para tapar su mala gestión municipal”, escribió Alanoca en su cuenta de Twitter y publicó un fragmento de esa sesión.

El pasado 31 de marzo, en el contexto de las tensiones internas del MAS, Copa cuestionó a la concejal Alanoca y la acusó de promover acciones para desacreditar su gestión.

“La señora (Wilma) Alanoca inventa que hicimos recortes. Ni siquiera con información real. Ella se opuso a la condecoración a (Luis) Arce y (David) Choquehuanca por el aniversario el 6 de marzo”, afirmó la alcaldesa alteña.

Como concejal conmino que en 72 hrs. la alcaldesa de El Alto me pruebe que veté la condecoración del Presidente y Vicepresidente en la sesión del pasado 3 de https://t.co/i3GFOtXNyP me explico porque la Alcaldesa le miente a la poblacion de El Alto.#LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/qFDTX1axX1 — WilmaConLaFrenteEnAlto (@ConWilma) April 1, 2022

“Según ella, no era el proceso administrativo de la condecoración. Mandamos los documentos con una semana de anticipación, había una nota formal para que emitan las condecoraciones, lamento mucho esa actitud, pueden ver cómo ella se opuso”, señaló.

Alanoca formó parte del último gabinete de Evo Morales en 2019. Tras su renuncia, la actual concejal de El Alto se refugió en la embajada de México junto a otros ministros, entre ellos Juan Ramón Quintana.

“Siempre ha habido pugnas. Lamentablemente, el ala radical no acepta su derrota, pero no aprende de sus errores, a la gente no le interesa el problema, la confrontación, le interesa la acción, propuestas para mejorar, para cubrir sus necesidades”, recalcó Copa.

