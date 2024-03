Alathamna, el médico palestino boliviano que intenta huir de la guerra y espera la ayuda del Gobierno

Sin embargo, según su versión, Israel no respondió hasta el momento ni negativa ni positivamente a la Embajada boliviana. Ya “ estoy en estado de emergencia hace más de cuatro meses , la Embajada no puede hacer nada”, lamentó.

No obstante, Alathamna no tiene los recursos como para hacer ese pago y por eso también impulsa una campaña para que lo ayuden a lograr su objetivo.

“La gente me está ayudando, me hicieron una cuenta, ellos me están ayudando a enviar los videos y sumar algo de dinero, pero nos falta todavía, pero no nos queda otra. (Aunque) también continuamos tratando (de salir con la ayuda) de la Embajada y el Ministerio (de Relaciones Exteriores). Hasta hablé con la Defensoría del Pueblo, me dijeron que están en gestión, que están tratando, pero aún no hay forma”, sostuvo.