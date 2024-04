Alberto Astorga regala una almohada a Israel Huaytari por convocar a seis sesiones en cinco meses

"Al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari , le estamos regalando esta almohada de forma simbólica, porque ha dormido toda su gestión. Por ejemplo, esta semana no ha convocado a ninguna sesión. De las diez sesiones que ha convocado en cinco meses, cuatro se han suspendido y sólo hubo seis sesiones . ¡Imagínense, dónde se ha visto esto!”, protestó Astorga ante los periodistas.

Con almohada en mano, el diputado Alberto Astorga llegó hasta las oficinas de la Presidencia de Diputados donde no se encontraba Huaytari , sólo otros funcionarios y en la puerta, un policía haciendo guardia. El legislador dejó la almohada blanca en el escritorio de recepción y se marchó.

Para Astorga, Huaytari no convoca a sesiones camerales porque “recibe órdenes del Gobierno” con el único afán de perjudicar a los legisladores y hacerlos ver mal. “A los diputados nos pagan por sesionar, pero Huaytari no está convocando a las sesiones. Está demostrando que es un vago de la política y no sabemos dónde está”.