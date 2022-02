Alcalde de Colcapirhua sale en libertad y no volverá a CC

Escucha esta nota aquí

Después de 12 días de estar detenido preventivamente en el penal de San Pablo, en la localidad cochabambina de Quillacollo, el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, recuperó su libertad, ahora busca cómo volver a su oficina y descartó un eventual retorno a Comunidad Ciudadana, la alianza que le permitió ganar las elecciones subnacionales.





“Respetamos el criterio que tengan en Comunidad Ciudadana pero no compartimos (su accionar respecto al retiro de su apoyo). En realidad las investigaciones están empezando; yo no me alejé de Comunidad Ciudadana, ellos me han alejado y yo voy a seguir, la gente también ha tomado una decisión”, dijo el burgomaestre al salir de prisión y encontrarse con sus bases.





Nelson Gallinate fue aprehendido el 2 de febrero en sus oficinas luego de ser acusado de haber comprado con sobreprecio pruebas antígenas Covid-19 para los pobladores. En 48 horas fue imputado y cautelado pese a la protesta de la población de Colapirhua que se había volcado a las calles en defensa de su alcalde.





Según la denuncia en contra del alcalde, este compró vacunas antígenas en Bs 58 cada una, lo que fue calificado como sobreprecio. Pese a sus justificativos, la Fiscalía lo imputó y logró una detención preventiva de seis meses en un penal de Quillacollo.





Por esa razón CC emitió un comunicado en el que decidieron suspender a Gallinate hasta que este concluya su proceso en los tribunales ordinarios. Los pobladores presionaron a su municipio y lograron que el Concejo Municipal designara a Nelly Mayta como, alcaldesa interina y fue posesionada sin mayores trámites.





Ahora, el alcalde Gallinate dijo que la libertad que logró en realidad es una detención domiciliaria sin horario de trabajo; aseguró que la próxima misión para sus abogados de defensa, será lograr el horario laboral para que de ese modo retorne a la silla edil de Colcapirhua.





