Alcalde de la ciudad de La Paz dice que “hay gente que se ha enviciado” construyendo casas en zonas ilegales

“ Los dueños tienen que demoler; no podemos demoler (nosotros), cómo pues vamos a hacerles ese favor más ; o sea, discúlpenme, (pero) lo que pasa es que hay gente que se ha enviciado: construye en zona ilegal, se le cae su casa y ¿Qué quiere? Compensación , quiere que le demos casa en otro lugar, cuando sabe que no debería construir ahí”, afirmó Arias en una conferencia de prensa.

Además, la autoridad municipal cuestionó que se quiera dar la idea de que la Alcaldía no atendería los casos de emergencia por las lluvias en La Paz.

“Y hay una zona, San Isidro Bajo, (donde una) casa hace más de tres años que está en desequilibrio. Se le pidió que la demolieran, (pero) no hace caso el dueño. La casa de por sí ya estaba mal y, por supuesto, con las lluvias se ha abierto más y el agua ha entrado, ya no solo afecta a una casa, sino afecta a otras tres viviendas y eso dicen que es descuido de la Alcaldía. No, señores, es terquedad de un señor que tiene construcciones ilegales, que ha afectado a otras viviendas”, insistió.