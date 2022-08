Alcalde de La Paz: “Acuerdo con Arce fue fijar con el INE la fecha del censo y hay argumentos para que se haga en 2023”

“Conocimos que la Comisión Técnica del INE no muestra disposición al diálogo sobre el censo. El acuerdo con el presidente Arce fue diálogo técnico para luego definir la fecha . La Paz tiene argumentos para que se realice el 2023 ”, indicó la autoridad edil.

Cuéllar lamentó que el INE no le haya hecho llegar la invitación para participar del diálogo técnico. “Esperamos que las autoridades nacionales tengan la voluntad de diálogo y nos permitan hacer la exposición de esta propuesta en la reunión técnica de socialización del proceso censal que se desarrollará el 15 de agosto en Santa Cruz”.

Durante la primera semana de diálogo técnico, el INE restringió la participación de organizaciones de la sociedad civil para participar en el diálogo técnico del censo y, aún no reveló el cronograma del proceso.

El censo estaba fijado para el 16 de noviembre de este año, pero el INE no cumplió, a tiempo con la actualización cartográfica ni la socialización de la boleta censal.