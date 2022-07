Alcalde de La Paz habla de subir impuestos a “casas que no estén terminadas”

El alcalde de La Paz, Iván Arias, mencionó en las últimas horas la posibilidad de incrementar los impuestos a propietarios de “casas que no estén terminadas” , con la finalidad de incentivar al pintado de fachadas en la urbe.

“Yo no sé de dónde se han sacado la idea que si tú no pintas tu fachada pagas menos impuestos. Más bien ahora, vamos a elevar los impuestos de las casas que no están terminadas, será una forma de incentivar que los propietarios terminen y pinten sus casas”, posteó el burgomaestre.