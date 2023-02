Alcalde de La Paz: “Lo de la Iglesia ya es preocupante; sé que vienen por nosotros”

“Los renovadores van por encarcelar a todo el que piensa diferente, ¿eso es la renovación que nos están proponiendo? Yo pido seriamente al Gobierno que piense, que el Gobierno que planteó , que iba a ser diferente, pareciera que quiere renovar, no en su forma de actuar, no es su forma de unir a los bolivianos, sino es una forma de perseguirnos”, agregó.

Arias también dijo que tiene una veintena de procesos desde que asumió la Alcaldía de La Paz en mayo de 2021. “¿Ustedes creen que no es persecución? Tengo más de 20 procesos, cada vez me llegan más, ¿eso no es persecución? Hasta por las cosas más absurdas, de no haber ido a una parrillada de una subalcaldesa, eso lo ponen como persecución política, daño o acoso político, realmente cualquier cosa”, reprochó.