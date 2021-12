Alcalde de La Paz: “No va haber inscripción escolar si es que no están vacunados”

Escucha esta nota aquí

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció este jueves que el personal sanitario de la comuna realizará una campaña de vacunación anticovid casa por casa a niños de cinco a 11 años, y alertó que habrá restricción a escolares sin vacuna a las unidades educativas.

“No va haber inscripción escolar si es que no están vacunados y no van a poder entrar al aula los niños no vacunados”, afirmó Arias durante el vigésimo primer conversatorio vecinal que se realizó este jueves en instalaciones de la Subalcaldía Hampaturi, Distrito 22.

Arias recordó que, hasta la fecha, La Paz es la ciudad más vacunada del país, un 95 por ciento de la población recibió la primera y segunda dosis. “Vamos a volver a ser la ciudad más vacunada de todo del país. Somos el municipio que más vacunados tiene, estamos en 95 por ciento, hay otras ciudades que están con 50, 60 por ciento”, enfatizó.

El miércoles y tras el anuncio gubernamental de ampliar la vacunación contra la Covid-19 a los niños de 5 a 11 años, Arias calificó de “acertada” la decisión del presidente Luis Arce y vio con “esperanza” el cuidado de la vida de los niños a dos meses del inicio del nuevo año lectivo.

Escribió en su cuenta de Twitter: “Felicito al presidente Arce porque se vacunará a los niños de 5 a 11 años contra la Covid-19. Esta acción en favor de la vida nos embarga de alegría y nos da la esperanza para empezar el nuevo año lectivo con más tranquilidad #LaPazEnPaz #PorElBienComún”.