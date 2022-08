Alcalde de La Paz pregunta qué hizo el INE durante un año de preparación del censo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó este miércoles que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no hubiera hecho nada para la preparación del censo en un año , desde que se emitió el Decreto 4546, el 21 de julio de 2021, que declaraba prioritaria esa labor.

“Si a mí me dice el INE que tiene el 30 por ciento (de cartografía actualizada), en base a eso nosotros hemos hecho una propuesta de que puede hacer el censo entre junio y octubre de 2023, pero si el INE nos dice ahora, ¿sabe qué? no tengo nada, no hemos hecho nada, estamos cero o en 2 por ciento, habrá que reconsiderar”, criticó.