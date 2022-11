Alcalde de La Paz rechaza ordenanza sobre construcciones irrestrictas y pide al Concejo no promulgarla

El alcalde de La Paz, Iván Arias, rechazó este lunes la Ordenanza Municipal 046 sobre construcciones irrestrictas , que generan inequidades en diez sectores de la ciudad de La Paz, contradice normas nacionales y municipales, no está fundamentada en estudios territoriales y pretende legalizar construcciones en predios municipales, por lo que instó al Concejo Municipal a no promulgarla.

Por tal razón, Arias pidió al Concejo Municipal no promulgar esta norma porque traerá consecuencias legales y porque no piensa en el “bien común” de los paceños. “Señores concejales no aprueben una ordenanza que perjudica a la ciudad” de La Paz y sus habitantes.