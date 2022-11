Alcalde de La Paz señala que el INE rechaza modificar su cronograma y aceptar cualquier sugerencia

“Que tenemos que contratar personal y eso toma 150 días, hay un decreto que establece que todo funcionario público debe ponerse al servicio del INE y de todo el proceso censal, ¿por qué no utilizamos las capacidades instaladas que ya tenemos si es que no podemos contratar? Que tenemos que comprar movilidades, es una necesidad, el Estado tiene más de 500 instituciones, ¿por qué no le pide a cada iuna dos movilidades y solucionamos el problema?”, preguntó.

“Todo es no, no, no, no se puede y simplemente salen a decir que no tenemos propuesta. Nosotros ayer (domingo) hemos demostrado que, aumentando brigadas para levantar la actualización cartográfica estadística, porque ahora tienen 518 brigadas, les hemos dicho: ¿por qué no aumentamos a 2.000 o 3.000 mil? Tenemos capacidades instaladas en las universidades, ‘no es que es noviembre y diciembre y los jóvenes ya están en vacaciones’, pero hay incentivos si hasta para bailar hay incentivos”, agregó el alcalde paceño.