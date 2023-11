Alcalde de San Buenaventura: "Tenemos 14 incendios, es una situación desesperante"

El alcalde del municipio de San Buenaventura, Luis Alberto Alipaz, informó cerca del mediodía de este lunes, 13 de noviembre, que, al momento, existen 14 incendios activos en su municipio y que la situación es "desesperante".



"En este momento hay 14 (incendios, es decir) ocho en el distrito de Tumupasa y seis en la zona periférica del área urbana de San Buenaventura", dijo a EL DEBER la autoridad municipal.



Según el Alcalde, hace 45 días persisten los incendios en ese municipio del departamento de La Paz.



"Primero estábamos ayudando internamente como Alcaldía a apagar hasta que llegó un momento en el que ya no aguantamos y declaramos emergencia, después se nos salió de las manos todo y declaramos municipio en desastre", contó Alipaz.



"Es una situación desesperante, el calor ha subido a 42 grados como nunca y los vientos casi huracanados (ayudaron) a regar la brasa en todo el monte (...), tenemos varios incendios (pese a que) estamos batallando día y noche", agregó.´



Confirmó que el Gobierno envió un primer helicóptero "pequeño" para ayudar a combatir el fuego por aire y que, durante las últimas horas, le comunicaron que arribará otro de mayor tamaño.



Pero "en ningún momento están controlados (los incendios), más bien están proliferando los focos de incendios (porque) apagamos y aparecen otros", lamentó.



Sin embargo, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, afirmó que el fuego no está desbordado.



"Para nosotros no son fuegos que estén desbordados, son columnas de humo que están dispersas en distintos lugares, pero que están siendo combatidas por tierra y aire", indicó Calvimontes en una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.



El sábado se vivió uno de los momentos más críticos en San Buenaventura porque el fuego ingresó hasta una de sus comunidades (Buena Vista).



Según Defensa Civil, el fuego destruyó tres viviendas con techos de palmera y un vehículo. Además, afectó una cuarta casa, que todavía está habitable.