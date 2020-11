Alcalde de Villazón minimiza oposición de Comcipo y dice que prepara recibimiento a Evo

Escucha esta nota aquí

Pese a la oposición del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), el alcalde de Villazón, Jorge Fernando Acho, restó importancia y dijo que se prepara un fastuoso recibimiento al expresidente Evo Morales el 9 de noviembre.



Acho considera que la institución cívica representa solo a la ciudad de Potosí y no a las provincias del departamento.



“Como provincia fronteriza no vamos a permitir que se le prive al expresidente Morales que ingrese por Villazón. Estamos preparando un recibimiento fastuoso y de mucha concentración de gente”, afirmó el alcalde en contacto con EL DEBER.



Según Acho, se prevé la participación de una multitud de militantes y simpatizantes del MAS en el acto protocolar de bienvenida a Evo Morales.



Comcipo está en desacuerdo con que el exmandatario, asilado en Buenos Aires (Argentina) desde finales del 2019, ingrese por territorio de este departamento del país.



“En caso de que el dictador Evo Morales tenga el deseo de volver a Bolivia lo haga por cualquier sector del territorio boliviano y no así por el territorio potosino, teniendo en cuenta que este señor no es bienvenido en nuestra ciudad por considerarlo enemigo y vende patria de los potosinos por entregar el litio a los alemanes por 70 años”, dice la octava resolución de la entidad cívica.



Se anticipa que el exmandatario ingrese a territorio boliviano al promediar las 9 de la mañana y después del acto de recibimiento partirá en una caravana hasta Chimoré (Cochabamba), donde se instalará.