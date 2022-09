Alcalde de Yacuiba pide a reportero revelar sus fuentes de información en un plazo de 10 días

La información de este caso fue divulgada el 27 de junio pasado por medio del programa "Mañanitas Chaqueñas". El reportero Roberto Puma dijo que no facilitará los datos requeridos por el alcalde Brú debido a que está amparado en la Ley de Imprenta y tiene los testimonios de la denuncia de los productos en mal estado del desayuno escolar que respaldan su trabajo periodístico.

"No tengo nada con él, se siente incómodo por mi trabajo y está solicitando que revele la fuente de la noticia que he dado. Los padres de familia me apoyan, indicaron que sus hijos han tenido malestar por los productos", afirmó. A su criterio, este es un amedrentamiento y un ataque a la libertad de expresión.